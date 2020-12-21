شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 539 مخالفة مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أسفرت الحملات اليومية لإدارة مرور أسوان، الإثنين، عن ضبط 539 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.
وتمكنت الحملات المرورية من ضبط سائقين لتعاطيهما الحشيش والبانجو، وسيارة، و4 دراجات نارية، و4 توك توك، وتروسيكل، دون تراخيص.
كما تم التصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، و119 مخالفة تجاوز السرعة، و110 مخالفات متنوعة.
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الوضع في مصر
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اصابات
125,555
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تعافي
106,817
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وفيات
7,098
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