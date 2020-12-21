شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة الحالات الحرجة للأطفال بالمستشفى الجامعي بسوهاج بتكلفة 11 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم إفتتاح وحدة الدكتور «إسماعيل عبدالعليم» للحالات الحرجة بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي يوم الأربعاء القادم، بإجمالى تكلفة تبلغ 11 مليون جنيه.

وتفقد رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد، مدير عام المستشفى الجامعي، والدكتور مصطفى أبوسديرة، رئيس قسم الأطفال، تجهيزات الوحدة إستعدادا لافتتاحها.

وقال الدكتور حسان النعمانى، عميد كلية الطب بسوهاج، أن الوحدة خاصة بالحالات الحرجة للأطفال حديثي الولادة من عُمر 28 يوما وحتى سن 12 عاماً، لتقديم الرعاية للحالات الحرجة وغير الحرجة لأطفال المحافظة وباقي محافظات الصعيد، الذين يعانون من أمراض ومشاكل طبية وإصابات مرضية، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات الطبية اللازمة للوحدة بتمويل من أحد البنوك الحكومية.

وأوضح الدكتور حمدى سعد، مدير المستشفى الجامعى، أن الوحدة تضم 14 سرير ووحدتين للعناية المركزة والمتوسطة، مجهزة بعدد 3 أجهزة تنفس صناعي، ووحدة للأمراض العصبية والنفسية، وأخرى لأمراض القلب «الأيكو»، ووحدة مناظير الأطفال، وذلك لعلاج عدد من الأمراض المختلفة، منها التشنجات العصبية والإلتهابات الرئوية الحادة، والعيوب الخلقية في القلب، والفشل الكلوي، والنزلات المعوية الحادة، وحالات التمثيل الغذائي، لافتا إلى أن الوحدة ستستقبل الحالات بداية من إفتتاحها رسمياً يوم الأربعاء القادم.