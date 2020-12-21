شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الأقصر»: تطوير عدد من المجازر بمدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام دكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالاقصر، بجولة تفقدية لعدد من المجازر على مستوى محافظة الأقصر لمتابعة سير الأعمال بها وسبل تطويرها، وذلك بمرافقة كل من الدكتورة آمال أديب، مدير إدارة الصحة العامة والمجازر، والدكتور محمد الرشيدى، مدير إدارة أسنا البيطرية.

وتضمنت الجولة تفقد مجازر إسنا والكيمان ووادي نسيم للدواجن، كما تفقد إدارة إسنا البيطرية، حيث استمع للأطباء العاملين بهذه المجازر والجزارين المترددين عليها للتعرف على أهم معوقات العمل بهذه المجازر لدراستها ووضع أنسب الحلول لها.

واختتم مدير مديرية الطب البيطرى جولته بزيارة عدد من صغار المربين وناقش معهم الخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطرى وأهمية الالتزام بجداول التطعيمات المقررة للحيوانات لضمان وقايتها من الأمراض الموسمية والفيروسات.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والإدارات البيطرية لحث الجزارين على الذبح بالمجازر الحكومية لضمان جودة اللحوم المقدمة للمواطنين، وكذلك التأكيد على تلقي الحيوانات والدواجن للقاحات المقررة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها.