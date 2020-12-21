شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة: تسليم 358 وحدة للحاجزين بمشروع سكن مصر 3 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة،يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية، أعمال تنسيق الموقع ل15 عمارة بإجمالى ٣٥٨ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل وإنهاء أعمال تنسيق الموقع والمرافق ،حيث تم تركيب 3 أكشاك محولات بقدرة 500كيلو فولت وتربيط الكابلات وإختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات ،حتي تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم 15 عمارة بالمشروع لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع في الفترة من 3 ينايرالقادم وحتي 25 فبراير 2021.

وشدد رئيس الجهاز على جميع الشركات المنفذة بالمشروع الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تتفيذ خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وفى التوقيتات المحددة .