شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو أول دفعة لمعهد علوم السكة الحديد: «فضلناه على الثانوية العامة والهيئة عينت غيرنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمع نحو ٩٠ شخصًا من خريجي معهد وردان لتكنولوجيا السكة الحديد، في مبنى رئاسة الهيئة لتقديم شكوى لرئيس السكة الحديد، المهندس أشرف رسلان، وذلك بسبب إعلان قيام الهيئة بعمل مسابقة لتعيينات خارجية، في الوقت الذي قامت بتشغيلهم في شركة ايجفراي التابعة للسكة الحديد بعقود مؤقتة مقابل 1000 جنيه شهريًا.

وقال الخريجين اللذين تجمعوا أمام مكتب رئيس الهيئة: «إحنا كنا أوائل الشهادات الإعدادية على مستوى الجمهورية، وفضلنا المعهد على الثانوية العامة بهدف التعيين، خاصة وأننا درسنا كل علوم السكة الحديد، ولكن فوجئنا بقيام الهيئة بتعيينات خارجية، ونحن بعقود مؤقتة رغم أننا أبناء الهيئة».

وطالب خريجوا أول دفعة من المعهد، الفريق كامل الوزير، وزير النقل بالتدخل، خاصة وأنه أعلن في زيارة أن هذا المعهد تم تطويره تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتتواكب مع التحديث الذي يتم في الهيئة.

جدير بالذكر أن طلبة دفعة خريجي ٢٠١٨/٢٠١٩ هي أول دفعة منذ تحويل المدرسة إلى معهد تخصص فني إشارات وحركة ومراقبين أبراج، وعددهم يقارب ٩٠ خريجًا، وكان مخطط لها أن تمد السكة الحديد بكل التخصصات التي تحتاجها.

وقامت إدارة متابعة الشكاوى بالهيئة ومباحث السكة الحديد بالاستماع إلى شكوى الخريجين، وبحثها مع رئيس الهيئة.