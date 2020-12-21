شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تعليمات من الصحة لمواجهة انتشار كورونا أبرزها حظر إقامة الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكدت وزارة الصحة والسكان في توجهاتها بفرض الكمامة على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة. وتضمنت التعليمات حظر إقامة الأفراح واستمرار غلق دور المناسبات وحضر إقامة سرادقات العزاء وغلق مراكز الدروس الخصوصية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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