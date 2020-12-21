"القومى للشهداء" يتحمل 50% من قيمة سفر أسر الشهداء والمصابين بالقطارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشأن المشكلات التى تواجه أسر الشهداء والمصابين خلال سفرهم بالقطار وعدم تمتعهم بنسبة خصم. وأكد المجلس فى بيان اليوم، أنه صدر قرار وزير النقل رقم 54 لسنة 2020 بشأن تنظيم سفر بعض الفئات بالقطارات، ومن بينهم مصابى ثورة 25 يناير، بمنح مصابى ثورة 25 يناير تخفيضًا قيمته 50% من أجور السفر المعمول بها وذلك بموجب كارنيه المجلس، يأتى هذا فى إطار استراتيجية الدولة فى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة، وذلك من خلال تحمل كل وحدة اقتصادية أعبائها المالية، مما أدى إلى قيام الهيئة بانتهاج سياسة جديدة تساهم فى تحديث وتحسين أسطول عربات نقل الركاب للارتقاء بمستوى الخدمة وتوفير الأمن والسلامة لجمهور المسافرين. وأكد المجلس أن يتم خصم قيمة التخفيض المذكور من موازنة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

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