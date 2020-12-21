شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت الوكالة الأوروبية للأدوية على الترخيص لاستخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا ، وبحسب ما ذكر مسؤول بالوكالة فى مؤتمر صحفى يعقد الآن، فى مدينة أمستردام الهولندية، سنحتاج لمزيد من اللقاحات كي نلبي الحاجة ليس في أوروبا فقط بل في كل دول العالم.، واصفة لقاح كورونا بأنه إنجاز علمي ونتيجة لتعاون بين مؤسسات عديدة حول العالم

وأشارت الوكالة الأوروبية للدواء، إلى أن لقاح كورونا سيكون متوفرا في جميع الدول الأوروبية في الوقت ذاته ، فيما ذكر ينس شبان ، وزير الصحة الألمانى، فى وقت سابق أن لقاح فايزر ـ بايونتيك ، فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ولا تأثير للسلالة الجديدة لكورونا على اللقاحات المضادة.