"الوطنية للتدريب" تبدأ تدريب دفعة جديدة من مبادرة المسئول الحكومى المحترف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تدريب دفعة جديدة من المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" بمحافظة كفر الشيخ، والتى قوامها 190 موظفا من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة، حيث يستمر التدريب لمدة 20 يومًا بالمحافظة.

تعُد محافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة، حيث تم تخريج خلال الفترة الماضية 191 موظف، وتسعى المبادرة إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإدارى للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

يُذكر أن "المسئول الحكومى المحترف" هى مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى فى المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف فى جميع المحافظات تباعًا.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.