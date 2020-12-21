محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور السيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة انتهت حتى الآن من 150 ألف فدان من إجمالي 500 ألف في 8 محافظات للتحول إلى الري الحديث، مشيرًا إلى أن تحويل الأراضي من الري بالغمر إلى الري الحديث من أولويات وزارة الزراعة.
وأضاف حماد، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن الخطة تعتمد على الانتهاء من تحويل الأراضي الصحراوية أو الجديدة من ري غمر مخالف إلى ري حديث؛ سواء أكان بالرش أو التنقيط في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الدولة وفرت قروضًا لأصحاب تلك الأراضي بفائدة 5%؛ بإجراءات ميسرة للغاية.
وحول طرق الحصول على هذه القروض، أوضح رئيس قطاع الاستصلاح أنها كالآتي:
- التقدم بطلب لإدارة الاستصلاح الزراعي مرفق بها صورة البطاقة والحيازة.
- تقديم الرسومات الهندسية الخاصة بقطعة الأرض وفقًا لمساحة المزارع.
- اختيار الشركة الموردة للخامات؛ حيث توفر الوزارة ما يقرب من 40 مقاولًا بشركات مختلفة.
- إقرار بتسديد قيمة القرض خلال مدة خمس سنوات في البنك الزراعي.
- طلب معاينة من قِبل الوزارة لتحديد نوع الري الأفضل سواء ري بالتنقيط أو ري بالرش.
وأشار حماد إلى صرف 5 آلاف جنيه فور إيفاء الشروط لتسهيل تعاقد الفلاح مع الشركة، ويعقبها صرف باقي المبلغ بعد التعاقد وبدء التوريد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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