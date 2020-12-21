"امتنعوا فورًا".. الصحة توجه تحذيرًا جديدًا للمدخنين بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
جددت وزارة الصحة والسكان تحذيراتها للمدخنين بشأن المضاعفات التي قد تحدث لهم حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الاثنين، إن التدخين قد يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أن المدخن تزيد احتمالات تدهور حالته الصحية حال الإصابة بعدوى فيروس كورونا مقارنة بغير المدخن، بما في ذلك دخول العناية المركزة، والحاجة إلى تنفس صناعي.
ودعت وزارة الصحة جموع المواطنين إلى الامتناع عن ذلك فورًا.
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