الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي"، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومديرية أمن الدقهلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهدافهم وأمكن ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، بحوزته (50 كيلو جرام لمخدر البانجو – 30 طربة لمخدر الحشيش – بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات -مبلغ مالي– هاتف محمول).
وعُثرت أجهزة الأمن على (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – خزينة بندقية آلية) بداخل مسكن (أحد العناصر الإجرامية) بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) "تبين عدم تواجده".
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (400 ألف جنيه) تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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