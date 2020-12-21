شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن إطلاق دورة تدريبية لمحررى الشأن الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يحصل بعدها المتدرب على شهادة خبرة فى الإعلام الدينى.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، بحضور وزير الأوقاف السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، والسفير السودانى بالقاهرة، وعدد من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وأكد جمعة أن أئمة المساجد والإعلاميين لهم دورا حيويا فى توعية وتثقيف الناس، وكلاهما يجب أن يتحلى بقدر كبير من الثقافة والعلم فى المجالات المختلفة.

واستقبل الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، أمس وفدًا من أئمة المساجد الكبرى من دولة السودان الشقيقة المشاركين في الدورة، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة ، وسعادتهم البالغة بوجودهم في مصر وبمشاركتهم في الدورة التدريبية المشتركة مع أئمة المساجد الكبرى بمصر ، مثمنين دور الأكاديمية في التدريب والتحصين الفكري من الأفكار المتطرفة، حيث أعرب الشيخ الدكتور خالد حسين عيسى كرم إمام وخطيب بأوقاف الخرطوم عن سعادته بترشيحه لحضور الدورة التدريبية المشتركة لأئمة الأوقاف بمصر والسودان ، لما عهدناه وعرفناه عن علماء مصر وتمكنهم في العلم ، وخبرتهم في مجال الدعوة ، كما أشاد بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.



كما أشاد الشيخ مهند الأمين إمام مسجد البقعة بالخرطوم بخطب الجمعة وموضوعاتها التي تنشرها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها الإلكتروني ، قائلا:" إننا نستفيد منها في بلادنا".