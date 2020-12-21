شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وقف جميع الرحلات من وإلى السعودية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرار مصر للطيران بوقف الرحلات من وإلى السعودية لمدة أسبوع، وتغطية كاملة لقرارات وزارة التعليم بشأن رفع الغياب بالمدارس والبدائل المتاحة من الوزارة، فضلاً عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

قناة السويس تمنح ناقلات البترول العملاقة تخفيضًا 48%

قال جورج صفوت المتحدث باسم قناة السويس، إن قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، قررت منح ناقلات البترول الخام العملاقة "ذات حمولة ساكنة أكبر من 250 ألف طن" المحملة من "موانئ شمال غرب أوروبا حتي ميناء جبل طارق" والمتجهة إلي "موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بداية من ميناء بورت كلانج وما شرقه" تخفيضًا وقدره 48% من رسوم العبور العادية، ضمن الحوافز التسويقية التى تقدمها الهيئة لجذب شرائح فرعية لعبور القناة.

الخليج 365 ينافس بـ9 أعمال مرشحة بالقائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

أعلنت نقابة الصحفيين "القائمة القصيرة" لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019، وصرح محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة أن عدد فروع المسابقة بلغ (25) فرعا، مشيرا إلى أن المسابقة تشهد تنافس (387) زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

انسحاب بطل تشاد من مواجهة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

أكد سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى، أن الفريق لن يستطيع الحضور إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك، التى كان مقررًا لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما واجه بطل تشاد أزمة فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك وحل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض، وهو ما لم يستطع المسئولين فى تشاد فى حله.

الحكومة تنفى تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بالمستشفيات الحكومية

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية..

أول ساعة شتاء.. الفصل بدأ رسميا الساعة 12.02 بتوقيت مصر

شهدت الكرة الأرضية منذ قليل حدوث الانقلاب الشتوى، وذلك عند الساعة (10:02 صباحاً جرينتش 12.02 بتوقيت مصر، وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبى.

لحظة تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك.. فيديو وصور

شهدت معابد الكرنك بكورنيش نيل الأقصر، صباح اليوم الإثنين، تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معبد آمون رع بمعابد الكرنك، وذلك للإعلان عن بدء فصل الشتاء رسمياً فى 21 ديسمبر.

شبورة كثيفة بكافة الأنحاء اليوم وطقس مائل للدفء والعظمى بالعاصمة 22 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

سياح العالم يتابعون ظهور الشمس على قدس الأقداس.. الحدث يعلن عن بدء الشتاء.. الأقصر تنظم احتفالا لرصد أكبر ظاهرة فلكية وسط إجراءات احترازية.. مدير بمعابد الكرنك:المصريون القدماء أقاموا المعبد بإبداع هندسي وفلكى

شهدت معابد الكرنك بكورنيش نيل الأقصر، صباح اليوم الإثنين، رصد شروق و ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معبد آمون رع بمعابد الكرنك، وذلك للإعلان عن بدء فصل الشتاء رسمياً فى 21 ديسمبر الجارى، حيث سبقت شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس التراثية، وذلك فعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة، وذلك لحضور فعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، وذلك ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر، وذلك بحضور السائحين الأجانب والمصريين، وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن ورجال القطاع السياحي بالمحافظة.

المالية: ربط الموانئ بمنصة إلكترونية يخفض زمن الإفراج الجمركى وأسعار السلع

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن عام ٢٠٢٠ عبورًا جديدًا لمصلحة الجمارك، من خلال المضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى

رشوان توفيق: ممكن أعمل دور عشان محتاج فلوس لكن مش ممكن أغضب ربنا

قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إنه اشتغل في التمثيل مع الكثير من الفنانات، مثل سعاد حسنى، ونادية لطفي، وفاتن حمامة، مضيفًا أن كل الوسط الفني يعرف سلوكيات "رشوان توفيق" جيدًا.

الأرصاد: بدايات الشتاء مبشرة.. استقرار حالة الطقس خلال أعياد الكريسماس

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين أول أيام فصل الشتاء، وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد: "حالة الطقس اليوم مستقرة استكمالا للأيام الماضية، وبدايات الشتاء مبشرة حتى الآن"، مشيرا إلى أن كثافة الشبورة المائية تزداد بالاقتراب من الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية.

الدنمارك تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا 48 ساعة لتفشى سلالة جديدة لكورونا

أعلنت الدنمارك قبل قليل، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة 48 ساعة، بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

الفيوم تشهد تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون .. صور

رصدت لجنة من محافظة الفيوم ، ومنطقة الآثار بالمحافظة صباح اليوم الإثنين ، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون.

وضمت اللجنة سيد الشورة مدير عام أثار الفيوم ، وأحمد شوقى مدير عام السياحة بالمحافظة ، ومعتز عبد الفتاح وكيل إدارة السياحة بالفيوم ، ورئيس الوحدة المحلية بقارون ، وسيد عوض شعيب مفتش الآثار ، ومحمود كامل ويوسف كريم الباحثين السياحيين بالمحافظة ، وقامت اللجنة بتوثيق الظاهرة.

شاهد.. حوار محمد صلاح نجم ليفربول مع صحيفة "آس" الإسبانية

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أنه يتطلع إلى ضرب كل الأرقام القياسية مع الريدز في المستقبل القادم، وتحدث محمد صلاح، في حوار مع صحيفة "آس"الإسبانية، أنه لا أحد يعلم المستقبل، رداً على إمكانية الرحيل عن الريدز والانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

التعليم تبدأ اليوم رفع غياب طلاب المدارس مع استمرار الدراسة حتى 10 يناير

تبدأ اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق قرار رفع غياب طلاب المدارس كإجراء لحماية الطلاب والعلمين من كورونا، مع استمرار الدراسة حتى 10 يناير المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول.

تحرير المصريين المختطفين على متن سفينة شحن بالقرب من سواحل نيجيريا

أكد اللبناني عدنان الكوت، مالك سفينة الشحن "ميلان" المحتجزة بالقرب من السواحل النيجيرية فى تصريحات حصرية عبر الهاتف لـ"الخليج 365" تحرير طاقم السفينة المكون من 10 أفراد بينهم مصريين اثنين تم احتجازهم قبالة سواحل نيجيريا، موضحا أن جميع المواطنين المصريين بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأى أذى.

وزير التعليم يوضح مصير حضور طلاب الصفوف الأولى للمدارس.. اعرف التفاصيل

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مصير وتوقيت الحضور للصفوف الأولى، قائلا: تلاميذ الصفوف الأولى، هم الأولى بالذهاب إلى المدرسة أو التعلم بإشراف ولى الأمر حتى ينتهى تحصيل محتوى الفصل الدراسي الأول كاملا.