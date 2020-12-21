شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينافس على 9 فروع ضمن جوائز الصحافة المصرية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين "القائمة القصيرة" لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019.

وقال محمود كامل، عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، إن عدد فروع المسابقة بلغ (25) فرعا، مشيرا إلى أن المسابقة تشهد تنافس (387) زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

ولفت محمود كامل، إلى أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية فى نسختها الجديدة، تشهد إعلان القائمة القصيرة للعام الثانى على التوالى لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للمحكمين وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.

كما قررت لجان التحكيم إعلان نتائج فروع الكاريكاتير، والإخراج، والتصوير الصحفى، وإحسان عبدالقدوس فى السبق الصحفى، مع النتيجة النهائية عقب اجتماع اللجنة العامة للمحكمين.

وقررت لجان التحكيم حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب فى الكتابة الساخرة، ومصطفى شردى فى المقال السياسى، وحسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية.

القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجوائز الصحافة المصرية وفقا للترتيب الأبجدى : 1- فرع التحقيق الصحفي

1- تحقيق"أوجاع أصحاب الجسد الزجاجى على مائدة الروتين.. الخليج 365 ترصد معاناة مرضى الهيموفيليا" للزميلين هدى زكريا وأحمد جمال الدين - جريدة الخليج 365.

2- فرع الحملات الصحفية

1- حملة تكشف الاستيلاء على بحيرة إدكو للزميل أشرف أمين – جريدة الخليج 365.

2-حملة حول مخالفات طفايات الحريق للزميل محمد أسعد- موقع صوت الأمة .

3- فرع التغطية الخارجية

3- ملف "الطريق إلى الضبعة يبدأ من "لينينجراد" للزميل محمد أحمد طنطاوي- جريدة الخليج 365.

4- فرع الصحافة الاقتصادية

1- تحقيق " مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام" للزميل أشرف أمين - جريدة الخليج 365.

5- فرع الصحافة الثقافية

1-موضوع "101 سنة على ميلاد الزعيم ..زعيم من الأرض وهموم الفقراء.. جمال عبد الناصر محارب فى معركة العدالة الاجتماعية" للزميل أحمد عرفة- جريدة الخليج 365.

6- فرع الصحافة الفنية

1- "ذوو الاحتياجات الخاصة" مبدعون على مسرح الحياة" للزميل باسم فؤاد – جريدة الخليج 365.

2- ملف مظاليم الفن للزميلة زينب عبد اللاه- جريدة الخليج 365 .

7- فرع صحافة الفيديو

2- فيلم وثائقى بعنوان "العملية أمل" للزميلين محمد أبوليلة ومحمد أسعد - موقع صوت الأمة.

8- جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادي

1- مقال " الاستثمار الآمن بين الجنيه والدولار والعقار " للزميل محمد أحمد طنطاوى - جريدة الخليج 365.

9- جائزة محمد عيسى الشرقاوى للتغطية الخارجية

1- ملف "جعلونى لاجئًا" للزميلة زينب عبد اللاه - جريدة الخليج 365.