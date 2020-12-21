شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج 1021 شهادة قياس مهارة وتعيين 955 شخصا ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، استخراج مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف 1021 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة لـ984 عاملا، فضلا عن تعيين 955 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2040 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال نوفمبر الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 582 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والحملات ، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 2 ندوة توعية، كما تم التفتيش على 210 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 33 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية،أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين.