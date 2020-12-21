شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينافس بـ9 أعمال مرشحة بالقائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 أعمال من ”الخليج 365” دخلت المنافسة على جوائز الصحافة المصرية 2020، إلى جانب عملين من الزميلة "صوت الأمة"، ليكون إجمالى حضور مؤسسة الخليج 365 وإصداراتها فى المنافسة 11 عملا فى كل الفروع.

وأعلنت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين "القائمة القصيرة" لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019، وصرح محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة أن عدد فروع المسابقة بلغ (25) فرعا، مشيرا إلى أن المسابقة تشهد تنافس (387) زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

وقال محمود كامل أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية فى نسختها الجديدة، تشهد إعلان القائمة القصيرة للعام الثانى على التوالى لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للمحكمين وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.

كما قررت لجان التحكيم إعلان نتائج فروع الكاريكاتير، والإخراج، والتصوير الصحفى، وإحسان عبدالقدوس فى السبق الصحفى، مع النتيجة النهائية عقب اجتماع اللجنة العامة للمحكمين.

وقررت لجان التحكيم حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب فى الكتابة الساخرة، ومصطفى شردى فى المقال السياسى، وحسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية.

القائمة القصيرة

القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجوائز الصحافة المصرية وفقا للترتيب الأبجدى:

1--فرع التحقيق الصحفي

1-تحقيق استقصائى " الأهرامات وأبو الهول فى خطر: الصرف تحت هضبة الهرم" للزميل أحمد شوقى العطار- مجلة روز اليوسف- مؤسسة روز اليوسف.

2-تحقيق "العالم السرى لحيوانات التجارب فى مصر" للزميل خالد عبد الرسول - جريدة الوطن.

3- تحقيق استقصائي" خانة الديانة...إسلام الأزواج يحرم أمهات مسيحيات من حضانة الأطفال" للزميل محمود الشال- موقع القاهرة 24.

4-تحقيق "غيطان الصف...كارثة عمرها ربع قرن" للزميلة هاجر صلاح- جريدة الأهرام- مؤسسة الأهرام.

5- تحقيق "أوجاع أصحاب الجسد الزجاجى على مائدة الروتين.. الخليج 365 ترصد معاناة مرضى الهيموفيليا" للزميلين هدى زكريا وأحمد جمال الدين - جريدة الخليج 365.

6-تحقيق "تفاصيل المعاناة داخل وحدات الأطفال للصحة النفسية" للزميلة ولاء نبيل - جريدة المصرى اليوم.

2- فرع الحملات الصحفية

1- حملة تكشف الاستيلاء على بحيرة إدكو للزميل أشرف أمين – جريدة الخليج 365.

2- حملة حقائق وخرافات حول الآثار للزميل على شيخون- جريدة الأهرام –مؤسسة الأهرام

3-حملة حول مخالفات طفايات الحريق للزميل محمد أسعد- موقع صوت الأمة.

3- فرع الحوار الصحفي

1-حوار "مع ابنة أديب نوبل نجيب محفوظ" وحوار مع "د.عواطف عبدالرحمن أقدم أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية" للزميل حازم بدر - جريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

2-حوار مع مؤلف كتاب "مائة عام على وعد بلفور " الكاتب والصحفى الفرنسى فيليب سيمونوت للزميل حسام عبدالعليم -جريدة الأخبار - مؤسسة أخبار اليوم.

سلسلة حوارات بعنوان " أعيان مصر" للزميل حمدين حجاج - جريدة الدستور. 3-

4-" حوارات مع مرشحى الرئاسة فى الجزائر" للزميل خالد الشامى - جريدة المصرى اليوم.

5- حوار مع "معتزة صلاح عبدالصبور" آخر كلمات أبى.. خلى بالك من البنات ياأم مي" للزميل خيرى حسن - مجلة الهلال- مؤسسة دار الهلال.

6- سلسة حوارات مع رواد ونجوم ماسبيرو لتوثيق مشوارهم الإعلامي للزميلة سها سعيد - مجلة الإذاعة والتليفزيون.

7-حوار"بعد فترة طويلة من الصمت.. الكاتب وحيد حامد فى حوار لـ "الأهالي": لايمكننى تقييم المشهد.. لكن مساحة النفاق عريضة جدا" للزميلة نسمة تليمة -جريدة الأهالى.

-4- فرع التغطية الخارجية

1- ملف " حروب الغاز.. الطريق إلى روما يمر عبر القاهرة: كيف تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة؟ " للزميل أحمد محمد -موقع المنصة.

2- سلسلة موضوعات عن ثورة السودان للزميلة آمال رتيب - جريدة المشهد.

3- ملف "الطريق إلى الضبعة يبدأ من "لينينجراد" للزميل محمد أحمد طنطاوي- جريدة الخليج 365

4-موضوع "الوطن فى كوكب اليابان" للزميلة هدى رشوان - جريدة الوطن.

5- فرع الصحافة الاقتصادية

1- تحقيق " مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام" للزميل أشرف أمين - جريدة الخليج 365.

2- ملف "قرى مصرية تغزو العالمية" للزملاء أميرة شعبان ومحمد قنديل ومنى صالح -جريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

3- تحقيق "ماس مصر" خارج الخدمة عمل مشترك للزميلة سحر المليجى والزميلة الراحلة غادة محمد الشريف -جريدة المصرى اليوم.

4-تحقيق "نظام التأمينات الجديدة.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات " للزميل محمد طارق -جريدة الوطن.

5- تحقيق "سعر وهمي".. كيف تخسر مصر المليارات سنويًا جراء تزوير الفواتير الصيني؟

للزميلة منة عبدالرازق - موقع مصراوى.

6-فرع الصحافة الرياضية

1- ملف بعنوان "لعبة انتخابات اتحاد الكرة" للزميل عاطف عبدالواحد – مجلة الأهرام الرياضى- مؤسسة الأهرام.

2-ملف بعنوان "المال والوهم"... منتخب مصر ابن الناس الغلابة للزميل عبدالمنعم فهمى- مجلة الأهرام الرياضي- مؤسسة الأهرام.

3-حملة بعنوان "كشف الملف الأسود للجبلاية" للزميل د. مدحت رشدى- جريدة أخبار الحوادث مؤسسة أخبار اليوم.

7-فرع الصحافة الثقافية

1-موضوع "صابر زرد.. الشاعر المنسي" للزميل أحمد عاطف -جريدة الوطن.

2-موضوع "101 سنة على ميلاد الزعيم..زعيم من الأرض وهموم الفقراء.. جمال عبد النصر محارب فى معركة العدالة الاجتماعية" للزميل أحمد عرفة- جريدة الخليج 365.

3- موضوع "انفراد مكتب إبراهيم أصلان فى التلغراف" للزميل حسن عبد الموجود -مجلة أخبار الأدب- مؤسسة أخبار اليوم.

8- فرع الصحافة الفنية

1- "ذوو الاحتياجات الخاصة" مبدعون على مسرح الحياة" للزميل باسم فؤاد – جريدة الخليج 365.

2- ملف مظاليم الفن للزميلة زينب عبد اللاه- جريدة الخليج 365.

3- بعد 58 عامًا من الصمت... عازف التشيللو مجدى فؤاد: هذه أسرار مملكة أم كلثوم للزميل خليل زيدان- مجلة الكواكب – مؤسسة دار الهلال.

4- سلسلة موضوعات بعنوان "أبيض وأسود" للزميل وليد فاروق محمد – مجلة الشباب- مؤسسة الأهرام.

5- حوار.. زينب حسن الإمام: أفلام والدى على وشك الضياع للزميلة هبة محمد علي- مجلة روزاليوسف – مؤسسة روزاليوسف.

9- فرع صحافة الفيديو

1- تحقيق مصور بعنوان "قرار عبور" للزميل إبراهيم الطيب - موقع المصرى اليوم.

2- فيلم وثائقى بعنوان "العملية أمل" للزميلين محمد أبوليلة ومحمد أسعد - موقع صوت الأمة.

3-تحقيق مصور بعنوان "الكولدير سبيل إلى الموت" للزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع - موقع الوطن.

4-تحقيق مصور بعنوان "الأمومة كلها عادل" للزميلين..محمد نبيل وعز الدين وهدان - موقع الوطن.

جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادي

1- مقال "الاستثمار الآمن بين الجنيه والدولار والعقار " للزميل محمد أحمد طنطاوى - جريدة الخليج 365.

2- مقال "مستقبلنا مع صوفيا وسلسلة مقالات بعنوان "عصر الذكاء" للزميلة ميرفانا ماهر -مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف.

جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفي

1- "سحرة القرن" وعمود "سارق النوم" للزميل إبراهيم رمضان جريدة روزاليوسف-مؤسسة روز اليوسف.

2- "المتر الذى دمر مصر" وعمود "أول مقال" للزميل أحمد سعيد طنطاوى - بوابة الأهرام- مؤسسة الأهرام.

3- رسالة إلى "قارئ مجهول..الصحافة فين" للزميل محمد توفيق -جريدة الطريق.

4- "صفحات بيضاء وأقلام ملوثة" وعمود "الهاربون من الحياة" للزميل محمد عبدالسلام - البوابة نيوز.

5- "أنا أكتب إذًا أنا مجنون" و"فى مديح الصمت" للزميل مصطفى عبيد- جريدة الوفد.

جائزة محمد عيسى الشرقاوى للتغطية الخارجية

1- ملف "جعلونى لاجئًا" للزميلة زينب عبد اللاه - جريدة الخليج 365.

2-ملف "فلسطين" للزميلة ماجى حامد - مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف.

3- موضوع "فى ظل أزمة المهاجرين المتفاقمة.. "كاليه" مدينة الجثث المتحركة" للزميل محمد القزاز جريدة الأهرام- مؤسسة الأهرام.

4-موضوع "الوطن تفتش فى دفتر أهوال أكثر الحروب دمارًا فى تاريخ البشرية..جنود منسيون سقطوا سهوا من أرشيف الحرب العالمية الثانية" للزميل محمد على حسن - جريدة الوطن.

5- تحقيق "العمالة المصرية بالأردن فى مواجهة مكيدة السمسار والكفيل" للزميلة علياء أبوشهبة- بوابة روزاليوسف- مؤسسة روز اليوسف.

جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية

1- تحقيق "شركات التول.. فقاعة صناعة الدواء فى مصر" للزميل أحمد صبحى - جريدة التحرير.

2- تحقيق "تهريب خارج الحدود" للزميل شعبان بلال - جريدة الصباح.

3- ملف "تطوير مع إيقاف التنفيذ.. مليارات الاحتياطيات من خام الذهب تنتظر استغلالها" للزميلة دعاء عبدالمنعم - جريدة ديلى نيوز.

جائزة منير كنعان للإبداع الفنى (الرسم)

1-عمل "الجرح الكبير" و"راية فى الأفق" للزميلة أمانى زهران - جريدة الأهرام- مؤسسة الأهرام.

2- عمل "الأديب.. ذكرى وفاة توفيق الحكيم" و" الموهوب سامى السلاموني" للزميل مدحت عبدالسميع -مجلة الإذاعة والتليفزيون.

جائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الإنسانية

1- ملف "أوطان فى القاهرة.. هموم متعددة الجنسيات" للزميلين أحمد الليثى ومها صلاح الدين -موقع مصراوي.

2- ملف "لاتذرنى فردًا.. مصريون فى رحلة البحث عن طفل" للزملاء أحمد جمعة وإشراق أحمد ودعاء الفولى - موقع مصراوي.

3- موضوع "وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين"للزميلة إنجى الطوخي- جريدة الوطن.

جائزة صحافة المرأة

1- تحقيق "أوجاع من دفتر أحوال محكمة الأسرة...أجنبيات فى انتظار تنفيذ أحكام الحضانة" للزميل إسلام دياب -جريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

2- تحقيق "حبيسات المنازل- سيدات يحكين تعرضهن للاعتقال بأمر الزوج" للزميلة سحر المليجى -جريدة المصرى اليوم.

3- موضوع "المرأة المصرية لاتزال تبحث عن حقها كقاضية بمجلس الدولة" للزميلة مادلين نادر -موقع جريدة وطني.

4- موضوع "أنا مريضة إيدز...حكايات الألم والأمل ترويها ضحايا الوهم والصمت" للزميلة مى الخولى -جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

جائزة صحافة البيئة

1-تحقيق "العمارة الخضراء..مع الحياة ضد الحديد المسلح" وتحقيق" اختفاء الأحزمة الشجرية فى زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي" للزميل خالد عبد الرسول - جريدة الوطن.

2-موضوع "رحلة الهبوط إلى كهف سنور بالصحراء الغربية" للزميل خالد مبارك -جريدة الأهرام-مؤسسة الأهرام.

3- ملف "علب الموت" للزميلة رنا شعبان -مجلة نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام.

4- تحقيق " مصر تدخل دائرة العالمية فى الاستفادة من مخلفاتها...الصرف الصحى ثروة" للزميلين ماركو عادل ومخلص عبدالحى -جريدة الأخبار- مؤسسة أخبار اليوم.