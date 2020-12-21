الاتحاد الأوروبي يحدد سعر جرعة لقاح فايزر ضد كورونا بـ 15.5 يورو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، الموافقة على دفع 15.5 يورو مقابل كل جرعة من لقاح فايزر، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.
وأكد ينس شبان وزير الصحة الألماني، اليوم الإثنين، أن لقاح فايزر ـ بايونتيك فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وقال إنه لا تأثير للسلالة الجديدة لكورونا على اللقاحات المضادة.
وظهرت السلالة الجديدة لفيروس كورونا فى العديد من الدول الأوروبية، وكانت بريطانيا الأبرز على الإطلاق، وفى أعقاب ذلك أعلنت العديد من دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى المملكة المتحدة بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
وانتقدت مصادر طبية روسية قرار بعض البلدان الأوروبية بوقف حركة الطيران مع بريطانيا بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، واصفة القرار بـ "غير المعقول".
وقال الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، إن الفيروسات كانت تتحور في الماضي وستتحور مستقبلا، وتحور فيروس "ووهان" أكثر من مرة.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مياسنيكوف قوله "إن السياسيين يتخذون قرارات دون الاعتماد على الواقع، أما الفيروسات فتستمر في التحور"، مضيفا أن السلالة الجديدة توجد هناك منذ سبتمبر الماضي، وقد انتقلت خارج الحدود البريطانية فعليا منذ زمن.
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