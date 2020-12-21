شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تمنح ناقلات البترول العملاقة تخفيضًا 48% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جورج صفوت المتحدث باسم قناة السويس، إن قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، قررت منح ناقلات البترول الخام العملاقة "ذات حمولة ساكنة أكبر من 250 ألف طن" المحملة من "موانئ شمال غرب أوروبا حتي ميناء جبل طارق" والمتجهة إلي "موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بداية من ميناء بورت كلانج وما شرقه" تخفيضًا وقدره 48% من رسوم العبور العادية، ضمن الحوافز التسويقية التى تقدمها الهيئة لجذب شرائح فرعية لعبور القناة.

أضاف المتحدث باسم قناة السويس، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هذا قرار التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام العملاقة ممتد العمل له حتى 31 مايو 2021، مشيرًا إلى أن ذلك تم من قبل هيئة قناة السويس لتشجيع السفن للمرور من قناة السويس، ومواجهة الطرق المنافسة.

وكشف جوج صفوت، عن الشروط التى وضعتها قناة السويس، للسفن التى تمتع بخصم 48% من رسوم العبور العادية، وهى أن تتقدم الشركة المشغلة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل إبحار الناقلة من ميناء القيام محددًا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار منه وميناء الوصول والموانئ البينية والغرض من زيارتها والميعاد المتوقع لوصــول السفينة للقناة وحالة السفينة عند العبور (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.

ويتم سداد رسوم عبور السفينة كاملة عند العبورعلى أن يتم تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور، على أن ترسل جميع مستندات التخفيض الخاصة بالرحلة محل التخفيض دفعة واحدة .

كما كشف "صفوت"، عن المستندات المطلوبة لتسوية قيمة التخفيض، وهى "شهادة قيام " من أخر ميناء قيام موضحا بها تاريخ القيام وكمية ونوع الشحنة عند الإبحار معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة، و"شهادة وصول" من أول ميناء وصول موضحا بها تاريخ الوصول وكمية ونوع الشحنة عند الوصول معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة، وشهادات "توقف" من جميع الموانئ البينية التي قامت الناقلة بزيارتها سواء لأغراض تجارية أو غير تجارية موضحا بها تاريخ الوصول إليها وتاريخ المغادرة منها والغرض من زيارتها وفي حالة أن يكون الغرض تجاري (تفريغ أو شحن) يتم توضيح نوعية وكمية الشحنة عند الوصول والمغادرة وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات معتمدة من سلطة الميناء أو السلطات المختصة، ومطالبة من المشغلين برد قيمة التخفيض موضحا بها رقم المنشور، بيانات السفينة، ميناء القيام وتاريخ الإبحار منه، ميناء الوصول وتاريخ الوصول إليه، تاريخ عبور قناة السويس، وموانئ التوقف البينية لأغراض تجارية وتاريخ الوصول إليها وتاريخ المغادرة منها ونسبة التخفيض المطلوب ردها، اسم توكيل عبور السفينة لقناة السويس الواجب رد قيمة التخفيض إليه، وفي حالة عدم استكمال المستندات في المــدة المحددة أو الإخلال بأي شرط من شروط المنشور المذكورة عاليه يتم إلغاء قيمة التخفيض الممنوح للسفينة وفق هذا المنشور.