شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح مصير حضور طلاب الصفوف الأولى للمدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مصير وتوقيت الحضور للصفوف الأولى، قائلا: تلاميذ الصفوف الأولى، هم الأولى بالذهاب إلى المدرسة أو التعلم بإشراف ولى الأمر حتى ينتهى تحصيل محتوى الفصل الدراسي الأول كاملا.

وأوضح وزير التربية والتعليم فى رده على أولياء الأمور ومطالبهم بتطبيق الحظر بعد زيادة الحالات الايجابية فى كورونا، قائلا: هذا قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا وليس وزارة التربية والتعليم.

وكانت الوزارة قررت عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

وأوضحت الوزارة استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.



وأكدت أن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

يذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها، وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.