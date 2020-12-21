شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير المصريين المختطفين على متن سفينة شحن بالقرب من سواحل نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللبناني عدنان الكوت، مالك سفينة الشحن "ميلان" المحتجزة بالقرب من السواحل النيجيرية فى تصريحات حصرية عبر الهاتف لـ"الخليج 365" تحرير طاقم السفينة المكون من 10 أفراد بينهم مصريين اثنين تم احتجازهم قبالة سواحل نيجيريا، موضحا أن جميع المواطنين المصريين بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأى أذى.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت تعرض سفينة شحن على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين للاحتجاز، موضحا أن قراصنة يحتجزوا المركب على سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، المتابعة المستمرة لحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنيّن مصرييّن.

وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القطاع القنصلي بالوزارة على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم وإبلاغهم بأخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم.

وعملت السفارة المصرية في أبوجا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين، علما أن السفينة المُختطفة في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.

وتعرضت سفينة شحن مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت" لاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، والتي كانت على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين أحدهما مهندس بحرى والآخر ضابط بحرى ثانى.

ولفت اللبناني عدنان الكوت إلى أن المختطفين 10 أشخاص بينهم 2 مواطنين مصريين و3 لبنانيين و4 مواطنين يحملون الجنسية الهندية، بالإضافة إلى شخص آخر يحمل جنسية الكاميرون، مؤكدا أنه تواصل مع الجهات الرسمية في دولة نيجيريا وعدد من الجهات المختصة في لبنان للتدخل بشكل سريع للإفراج عن المختطفين.

كانت مصادر قد كشفت عن اختطاف مواطنين مصريين من على متن مركب البضائع اللبنانية "ميلان – 1" منذ أيام بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن المركب مملوكة لشخص لبنانى يدعى "عدنان الكوت" حيث قام بتأجيرها لشخص يدعى "تافو لورانس".