"حشيش دليفري".. سقوط عامل ونجله يديران وكرا لتجارة "الحشيش" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج، في الإيقاع بعامل ونجله، يديران وكرا لتجارة مخدر الحشيش "دليفري"، وتوصيله لزبائنهما من أسيوط إلى سوهاج، وعثر بحوزتهما على 24 كيلو حشيش .

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شركة طما بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام (عامل، نجله "له معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تيج)، بالتردد على دائرة المركز للإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة وملك الثاني، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 24 كيلو جرام – 2هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والسيارة للتنقل، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.