إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، محاولة تهريب هواتف محمولة مع راكب قادم من الإمارات وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف عبدالرحمن الحسن عباس مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد المسافرين أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم وضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray" للتفتيش تحت إشراف أسماء عزمي مأمورة الجمرك، تلاحظ لها عدم وضع الراكب لحقيبة صغيرة على جهاز الفحص محاولًا إخفائها بوضع غطاء رأس فوقها، وتفتيشها يدويًا عثرت على 16 هاتفًا محمولا ماركة iPhone.

أمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​