شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يتفقدان دار الضيافة بحرم جامعة المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي يرافقه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة دار الضيافة بالحرم الجامعي لجامعة بني سويف شرق النيل، والتي تتكون 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة اجمالية 50 ملايين جنيه، مشيدا بمستوى التجهيزات التي تتوافر بالدار. ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف والتي تشمل وضع حجر أساس الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية الكورية الحديثة. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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