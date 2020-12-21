شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليتين جراحيتين لاستئصال أورم بالثدي وفحص 53 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفي فاقوس النموذجي، بمشاركة الدكتور محمد عرفات، والدكتور حسن عبدالمعز، أطباء الجراحة العامة، والدكتور محمد عبدالله طبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، عمليتين جراحيتين لاستئصال أورام بالثدي، لسيدات ترددن على مركز الإحالة بالمستشفي، في إطار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وذلك بعد إحالتهن من العيادات الطبية للمبادرة بمختلف أنحاء المحافظة، لتلقي العلاج بالمستشفي ضمن خطة العمل بالمبادرة الرئاسية، وتم سحب عينة من الثدي لهن بعد الفحص الإكلينيكي، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحاليل اللازمة، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات، وعمل الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، ومنها أشعة «الماموجرام» على الثدي.

حيث تم استئصال الأورام من جذورها واتخاذ حدود الأمان لها، وتم خروج عدد من الحالات بعد إتمام الشفاء، ووجود حالات تتلقي الرعاية الطبية، بعد إجراء العمليات الجراحية، والحالة العامة جيده ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفي.

كما قام الفريق الطبي بالمستشفي، بتقديم الخدمة الطبية لعدد ٥٣ سيدة، حيث تم إجراء فحص إكلينيكي متقدم لـ ٣٣ سيدة، وماموجرام لـ ٢٠ سيدة أخرى، وذلك بعد إحالتهن من العيادات الطبية للمبادرة الرئاسية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي على السيدات بمدن وقري المحافظة، من عمر ١٨ عام فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من ١٨: ٢٥ عام، ومن ٢٥: ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام» ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من الأطباء، والتمريض، ومدخلي البيانات، والرائدات الريفيات .

وأشار إلى أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التشديد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بإرتداء الكمامات، حرصاً على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.