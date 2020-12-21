شكرا لقرائتكم خبر عن «غراب»: وضع خطة لرصف شوارع رئيسية بالشرقية لإعادة الوجه الجمالي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، إن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل المحافظة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة بلبيس، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك الوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

وبدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير شارع سعد زغلول بطول 800 متر، وعرض 10 أمتار، باعتباره يمثل محورًا مروريًا هامًا يربط بين شارع جمال عبدالناصر وطريق ترعة الإسماعيلية، كما اطمأن المحافظ على تنفيذ أعمال الرصف الجارية بشارعي بورسعيد، وجمال عبدالناصر، وشارع الشيخ عمر المؤدي إلى الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة القيصارية بإستخدام بلاط الإنترلوك، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية، والتي لا يزيد عرضها عن ٣ أمتار، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات في كل القطاعات الخدمية والتنموية.