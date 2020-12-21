شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالسويس للسيدات فوق الـ18 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت قافلة الكشف المبكر لسرطان الثدي، اليوم الاثنين، تحت إشراف الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، والتي تستمر حتى الخميس 24 ديسمبر الجاري، بالمستشفى العام، أمام مبنى الأشعة التشخيصية للسيدات فوق الـ18 عامًا.

وقام وكيل وزارة الصحة بالسويس بتفقد القافلة والتأكد من توافر جميع الإجراءات الاحترازية أثناء الكشف على السيدات لعدم انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على حصول كل السيدات على الخدمه الطبية بالمجان، وتحويل السيدات وفقًا لتشخيصهم لعمل أشعة أو ماموجرام بالمجان أيضًا للكشف المبكر عن أورام الثدي وللعلاج المبكر.

رافقه وكيل وزارة الصحة بالجولة، الدكتور رضا فكري، وكيل المديرية، والدكتور آسر البنا، مدير عام الطب الوقائي، ودكتورة هويدا حسين، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.