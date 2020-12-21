شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: لا نقبل بتسييس حقوق الإنسان.. ومصر تتعرض لهجمة شرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه مهما كانت المصاعب التي نواجها، فإن الحقيقة الرئيسية هي أننا نعمل معاً للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونركز الضوء على ما نرصده من أوجه قصور أو ثغرات، مضيفا،«في المقابل، فإننا لا نقبل بتسييس هذه الأوضاع لخدمة أهداف قد تبعد كل البعد عما يطمح إليه المواطن من عيش كريم».

وأكد فائق خلال افتتاح المتلقي الرابع عشر للجمعيات الأهلية، والذي ينظمه المجلس، ويستمر لمدة يومين، «لا يمكننا أن نتجاهل ما تتعرض له البلاد من هجمة شرسة تحاول التقليل مما بذلناه من جهود للارتقاء بحقوق الإنسان».

وأشار إلى أن الملتقي الدوري الذي يجمعنا على مدار أربعة عشر عاماً يُجسد بحق، علاقة التعاون والتكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وقال «فى كل لقاء يجمعنا تقذف إلى ذاكرتى العبارة التي تصدر بها ميثاق الأمم المتحدة «نحن شعوب العالم» فتنتابنى مشاعر وأحاسيس متزايدة بالمسئولية ،و هي مشاعر تدفعني دائماً إلى العمل من أجل الأفضل، والحرص على استمرار المسيرة التي بدأناها معاً، لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو حماية حقوق المواطن والنهوض بها والدفاع عنها في إطار علاقة تعاون شفاف وتنسيق جدي مع الجهات المعنية.

وأضاف :«تذكرون أن لقاؤنا في ديسمبر الماضي دار على خلفية التصديق على القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهو القانون الذي أزال العديد من القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي، واستجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني».

وتابع فائق «بالرغم من أن البعض منا كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مثل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل.

وواصل «منذ أيام قليلة تلقينا خبر اللائحة التنفيذية باهتمام شديد لنبحث سوياً كيف يحقق أكبر قدر من التعاون والتكافل بين المجتمع المدنى والأجهزة المعنية للمضي إلى الأمام وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره في تحقيق التنمية المستدامة بكافة مستوياتها.

وقال نتطلع سويا إلى أن تكون جلسات هذا الملتقي فرصة لتبادل الآراء حول الدور الذي يمكننا أن نلعبه سوياً لتحقيق محاور هذه الاستراتيجية التي هي عمل جماعي لا يستبعد أحد بل يتطلب أن نقوم جميعاً في بلورة ملامح التحرك الجاد والفعال لمواجهة التحديات الصعبة، خاصة في ظل الآثار السلبية لوباء أصاب الجميع وترك آثاراً سلبية على الجميع مما قد يزيد من تعقيد المهمة.

وشدد فائق على أن الملتقي تجسيد لتعاون مشترك تم وضع لبنته الرئيسية منذ أربعة عشر عاماً، أساسه الحرص على التكامل والتعاون لخدمة أهداف سامية، معربا عن ثقته في قدرتنا على تحقيق ما يصبو إليه المواطن من خلال العمل المشترك المنظم والهادف.