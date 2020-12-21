شكرا لقرائتكم خبر عن «أكساد» والمعونة الألمانية تنفذان برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في 30 جمعية زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» عددا من ورش العمل ضمن مشروع الزراعة كعمل تجاري وكوسيلة للتنمية الريفية وخلق فرص عمل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في محافظتي بني سويف والمنيا، لتطوير وتنمية المجتمعات الزراعية والريفية في هذه المناطق بمشاركة 30 جمعية زراعية ومديريتي الزراعة بالمحافظتين.

وقال الدكتور نصرالدين العبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إن هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع الدولة المصرية، وفي إطار الحرص على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية والرعوية والجافة، معربًا عن استعداد «أكساد» لتقديم الخبرات اللازمة للاستفادة من موسم حصاد الأمطار الحالي في الساحل الشمالي في إطار هذ التعاون.

وأضاف «العبيد»، في تصريحات صحفية، الأثنين، أن «أكساد» تدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وتحديث منظومة الري في مختلف المناطق المستهدفة، ومنها مشروعات حصاد الأمطار في الساحل الشمالي ومطروح، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية في هذه المناطق للاستفادة منها في الزراعات الرعوية المستدامة التي تحقق الاستقرار الاجتماعي لأهالي مطروح والساحل الشمالي.

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة، إن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بجامعة الدول العربية، أطلق مشروعا لتدريب 30 جمعية تعاونية زراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا لتدريب قيادات وكوادر الجمعيات الزراعية وصغار المزارعين وطلاب الجامعات على تسويق منتجات المزارع الصغير لتحقيق عائدا اقتصاديا مجزيا لصغار المزارعين وخلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال برنامج زمني لمدة 18 شهرًا.

وأضاف «خليفة» أنه يتم وضع منظومة التدريب للكوادر الفنية وصغار المزارعين في هذه الجمعيات تأتي في إطار التعاون بين المركز العربي وهيئة المعونة الألمانية، ينفذ المركز العربي هذه الأنشطة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظتين، وهي مديريات الزراعة والتعاون الزراعي وكليات الزراعة في بين سويف والمنيا وصغار المزارعين.

وأوضح مدير مكتب «أكساد»، أن فعاليات هذا المشروع بالمحافظتين بدأت بعقد عدد من ورش العمل علمًا بأن البرنامج الزمني يتم تنفيذه خلال 18 شهرًا، ويأتي هذا التعاون في إطار التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة وخصوصًا صغار المزارعين بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظتين.

وأضاف «خليفة»، أنه تم خلال هذه الورش التعريف بالمشروع وأنشطته المختلفة وأهدافه، وهي رفع قدرات الجمعيات الزراعية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي وضمان تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة ومكافحة غش المبيدات، فضلا عن الاستخدام الأمثل للتقاوي والبذور من مصادر موثوق بها.

وأوضح مدير مكتب أكساد أن ورش العمل استهدفت توفير البذور للمزارعين وتوفير فرص جيدة للتسويق من خلال الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل المستهدفة، بما يحقق هامش ربح مناسبا للفلاح يضمن استدامة الموارد المائية والأرضية.

وأشار «خليفة» إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات الاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة في زراعة محاصيل تحقق أعلي عائد مثل زراعة الثوم والبصل والنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف، وزراعة الطماطم في المنيا، مع تقديم خدمات زراعية جيدة للمزارعين في مجال الحصاد، وفرز وتجهيز الحاصلات الزراعية وتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل التخزين والتداول.

ولفت مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة إلى التعاون مع كليات الزراعة بالمحافظتين من خلال تنظيم ورش عمل تضم المنتجين من صغار المزارعين والشركات والجمعيات الزراعية وطرح مشاكلهم وحل هذه المشاكل من خلال برامج واقعية قابلة للتنفيذ مع الإستفادة من البحوث العلمية التطبيقية في الجامعات المعنية بالمحافظتين لخدمة صغار المزارعين.

ونبه «خليفة» إلى أن ورش العمل تستهدف دمج بعض طلاب السنة الرابعة من كليات الزراعة وبعض حديثي التخرج في بعض أنشطة المشروع خاصة خريجي المناطق الريفية ورفع قدرات ريادة الأعمال الزراعة كنماذج نجاح للقطاع الزراعي وتقديم الدعم الفني للمشروع من أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة من أجل رفع قدرات المجتمع المحلي في مجال التسويق ضمن الدور المجتمعي للكليات.

وأشار مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة إلى أن المشروع يستهدف أيضًا تحقيق التعاون الأمثل بين الجهات الممولة للمشروع والجهات التنفيذية بالمشاركة مع مديريات الزراعة بالمحافظات المعنية، مع التركيز على أهمية دور الارشاد الزراعي في مديريات الزراعة على تطبيق آليات تخدم تنفيذ المشروع لتحقيق التنمية الريفية والقرية المنتجة.

وكشف «خليفة» عن تنظيم عدد من الزيارات للجمعيات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا تم خلالها استعراض الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال هذه الجمعيات في مجال توفير البذور للمزارعين من مصادر موثوقة وتوفير فرص تسويقية جيدة للمزارعين من خلال تعاقدات بأفضل الأسعار وتم مناقشة احتياجات الجمعية وسبل دعم المشروع للجمعية من خلال انشطته المختلفة ومناقشة احتياجات الجمعية من دعم فني وعيني وامكانية دعم الجمعية من خلال أنشطة المشروع المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور عثمان الشيخ، مسؤول التطوير المؤسسي بهيئة المعونة الألمانية «GIZ» بمكتب القاهرة، أن الهيئة الألمانية تقدم الدعم الفني والتمويل للحكومة المصرية ضمن أنشطتها المتعددة في القطاع الزراعي في مصر لتدريب وتأهيل العاملين في الجمعيات الزراعية وصغار المزراعين لإقامة روابط تسويقية لهم لتحقيق عائد مجزٍ للمزارعين خصوصا في المناطق ذات الحيازات الصغيرة والأكثر احتياجًا.

وأضاف «الشيخ» أن ذلك يأتي في إطار خطة التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية وتأثيرها السلبي على صغار المزارعين بما يضمن تنفيذ برامج للتأقلم مع الآثار السلبية للظاهرة وضمنا تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق.

وأشاد مسؤول التطوير المؤسسي بهيئة المعونة الألمانية «GIZ» بمكتب القاهرة بدور المركز العربي «أكساد» كبيت خبرة إقليمي يخدم المنطقة العربية، وأن التعاون مع هذا المركز مستمر على مدار سنوات.