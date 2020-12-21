شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم تشهد ظهور الشمس وتعامدها على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت لجنة من محافظة الفيوم، ومنطقة الآثار بالمحافظة صباح اليوم الإثنين، ظاهرة ظهور الشمس وتعامدها على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون. وضمت اللجنة سيد الشورة مدير عام أثار الفيوم ، وأحمد شوقى مدير عام السياحة بالمحافظة ، ومعتز عبد الفتاح وكيل إدارة السياحة بالفيوم ، ورئيس الوحدة المحلية بقارون ، وسيد عوض شعيب مفتش الآثار ، ومحمود كامل ويوسف كريم الباحثين السياحيين بالمحافظة ، وقامت اللجنة بتوثيق الظاهرة .



وأعلنت محافظة الفيوم عن إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون هذا العام ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أن احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون ، صبيحة غداً الاثنين ستكون قاصرة هذا العام على التوثيق والتصوير من قِبل المحافظة فقط ، بسبب ظروف فيروس كورونا، لافتاً إلى أن ظهور الموجة الثانية من كورونا كان سبباً فى إلغاء العديد من مظاهر الاحتفالات بالمحافظة، ومنها الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون.

وأضاف، أن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبى الغربى لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على المعبد صبيحة الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة، حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامناً مع بداية الانقلاب الشتوى.



معبد قصر قارون بالفيوم

لجنة الاثار داخل معبد قصر قارون لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

لجنة الاثار داخل معبد قصر قارون لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

تعامد الشمس على معبد قصر قارون

تعامد الشمس على قصر قارون

تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون