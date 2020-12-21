شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: عقار مصر القديمة المائل بدون رخصة وصادر له قرارات إزالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد محمد شحاته، رئيس حى مصر القديمة، جنوب القاهرة، أن العقار المائل بشارع خليل عويس بالقرب من مسجد عمرو بن العاص، مكون من أرضي و10 ادوار، وصادر له قرار إزالة، وفور تلقى بلاغ بوجود ميل بالعقار تم التحرك مباشرة للعقار وتم إخلاؤه من السكان.

وأضاف رئيس حى مصر القديمة، ل الخليج 365، أن العقار مخالف وتم بناؤه بدون رخصة، وصدر له قرار إزالة، مشيرا إلى أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شكل لجنة هندسية لفحص العقار والعقارات المحيطه به.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد أمس، العقار المائل بشارع خليل عويس المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص (حسن الأنور) بحى مصر القديمة، حيث تلقت غرفة عمليات حى مصر القديمة بلاغا بوجود ميل فى العقار رقم 24 بشارع جامع عمرو بن العاص.

ووجه محافظ القاهرة على الفور الأجهزة التنفيذية بإخلاء العقار احترازياً من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامة المواطنين، وانتقل محافظ القاهرة إلى العقار واطمأن على المواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لبيان الحالة الإنشائية للعقار كما كلف المحافظ بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها.

ويتكون العقار من أرضى و 10 أدوار متكررة ويقطن به 8 أسر تم نقلهم لدى ذويهم خشية أن يمثل الميل خطر على حياتهم وتم غلق العقار وتشميعه واتخاذ إجراءات تأمينه .















