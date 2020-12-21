شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" تستجيب لشكوى قارئ وتوجه بتطهير ترعة أبو النمرس ورفع القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من محافظة الجيزة لشكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن، بعنوان "شكوى من تحول ترعة أبو النمرس طريق الكونيسة بالجيزة بسبب القمامة والحيوانات النافقة"، أكدت المحافظة أنها كلفت مركز ومدينة أبو النمرس برفع المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مناشدة السكان بالحرص على عدم إلقاء القمامة بالترع والمصارف للحفاظ على الصحة العامة.

وكان القارئ محمد إبراهيم سعيد أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365، يتضرر فيها من تحول ترعة أبو النمرس تحديدا بجوار المعهد الدينى طريق الكونيسة بمحافظة الجيزة إلى بؤرة تلوث بسبب القمامة والحيوانات النافقة، والتى تعمل على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى، مطالبًا بضرورة إزالتها وتطهيرها حرصا على الصحة العامة .

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.