"الأوقاف" تنظم دورة تدريبية مشتركة للأئمة المصريين والسودانيين اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس نظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

ومن المقرر أن تفتتح الدورة بحضور وزير الأوقاف المصرى ونظيره السوداني ، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين .

وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.

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