شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رصف طرق المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً موسعا مع رئيس وقيادات ورؤساء المناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات والذي صدق على إطلاقه بإجمالي تكلفة ١٠ مليارات جنيه.

في بداية اللقاء أكد الوزير على أهمية دور المناطق التابعة لهيئة الطرق والكباري في تنفيذ مشروعات الطرق التي تمس حياة المواطن المصري وتسهل حركة تنقله عبر محافظات الجمهورية المختلفة مشيراً إلى أهمية الإلتزام التام بالمخططات الزمنية لكافة المشروعات وأن تتم كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية وعدم إقامة أي مطبات بالطرق، وعدم نقل حركة المرور على قطاعات الطرق التي يتم تنفيذها إلا بعد انتهاء الرصف التصميمى بالكامل لكل قطاع وكذلك المحافظة على حرم الطرق وإزالة أي تعديات عليها من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين، بالإضافة إلى سرعة التعاقد على المعدات الجديدة للصيانة لتدعيم المعدات الموجودة في المناطق المختلفة لسرعة إنجاز كافة أعمال الصيانة المطلوبة بالإضافة إلى التدريب المستمر للكوادر البشرية والتنسيق المستمر مع وزارة الري فيما يتعلق بأعمال التكريك والتطهير للترع المختلفة بما يؤدي إلى المحافظة على الطرق الملاصقة للترع في كافة أنحاء الجمهورية.

ثم استعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات حيث وجه الوزير برفع معدلات التنفيذ مع الالتزام بمعايير الجودة العالية وحل أي معترضات بالتنسيق مع المحافظات المعنية والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات طبقا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع أهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد