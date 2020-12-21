شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل تقديم خدمات الدعم النفسي والتنموي لأهالي «عشش السودان» بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة القاهرة تنظيم قوافل خدمية بمنطقة «عشش السودان» بمحافظة الجيزة، في مختلف التخصصات لمدة عام جامعي كامل، في إطار المساهمة الفعالة للجامعة في مشروع تطوير متكامل للمنطقة، حيث تحرص الجامعة من خلال مركز الدعم النفسي وبناء الذات بالجامعة على تقديم خدمات الدعم النفسي لأهالي المنطقة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تحقيق التنمية الاجتماعية والنفسية لأهالي منطقة عشش السودان ودعمهم على أسس علمية دقيقة وفعالة قائمة على بحث المشكلات التي يواجهونها، وذلك من خلال مسح ميداني واقعي يهدف إلى مسح شامل للمشكلات الاجتماعية والنفسية التي تهدد الفرد والأسرة من سكان المنطقة، وإجراء مسح واستقصاء عن المشكلات السلوكية الأكثر تكرارًا بين الأطفال والمراهقين، واستكشاف مشكلات التوافق والعنف الأسريين، والمشكلات السلوكية والنفسية للآباء والأمهات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن نتائج عملية المسح الميداني التي أجراها مركز الدعم النفسي وبناء الذات، ضمت نحو 145 أسرة، بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة، واستغرق إجراء المقابلات معهم نحو 110 ساعات عمل، مشيرًا إلى أن نتائج عملية المسح الميداني ستُساهم في رفع توصيات للمسؤولين التنفيذيين بإجراءات محددة للقيام بها، واقتراح برامج لتنمية وعلاج المشكلات السلوكية، بما يؤدي إلى درجة من درجات التمكين للأطفال خاصة والأسرة عامة بمنطقة عشش السودان.

يذكر أن جامعة القاهرة أطلقت بداية شهر أكتوبر من العام الجاري قافلة تنموية شاملة لمنطقة «عشش السودان» بالجيزة، في إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة، على مدار عام جامعي كامل، وتقديم خدمات شاملة ومجانية لأهالي المنطقة في مختلف التخصصات الطبية والتوعية الصحية وتقديم مساعدات غذائية، ومحو أمية، وتعليم حرف ضمن مبادرة صنايعية مصر، ومكافحة الإدمان والدعم النفسي.