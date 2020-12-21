شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يسلم 18 سيارة فان للمستحقين كبديل للتوكتوك ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يسلم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم، عدد 18 سيارة فان للمستحقين كبديل للتوكتوك في مدينة بئر العبد، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الجمهورية باستبدال التوك توك بسيارات ميني فان 7 راكب.
وأشار المحافظ أنه سيتم تسليم السيارات ضمن مشروع «مشروعك» بعد اجراء قرعة علنية بين المتقدمين طبقًا للضوابط والشروط المحددة
بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن مشروع استبدال التوك توك بسيارات فان يهدف إلى توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، بجانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك.
وقال أسامه الشريف مدير عام ادارة الانتاج والشئون الاقتصادية ومدير «مشروعك»، على قيام البنك الزراعي المصري بتمويل السيارات الفان تحت مظلة المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية«مشروعك»، مساهمة من البنك في تنمية سيناء وعلاج أزمة المواصلات الداخلية ببئر العبدنتيجة قرار منع التوكتوك.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
125,555
-
تعافي
106,817
-
وفيات
7,098
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء يسلم 18 سيارة فان للمستحقين كبديل للتوكتوك ببئر العبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.