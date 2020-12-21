شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، جدول إمتحانات نصف العام يناير ٢٠٢١ على مستوي المحافظة.

أكد المحافظ، على ضرورة الإستعداد التام وإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر، مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا.

من جانبه أوضح الدكتور سيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن إمتحانات الصف الثاني الابتدائي ستبدأ الاثنين 4 يناير المقبل، وحتي الثلاثاء 5 يناير، والصف الثالث الإبتدائي في نفس اليوم 4 يناير، وحتى الأربعاء 6 يناير، والصف الرابع الإبتدائي الأحد 10 يناير، وحتى الإثنين 18 يناير 2021، مضيفاً أن اختبارات الصف الخامس الإبتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق 10يناير وتستمر حتى الاثنين الموافق 18 يناير، والصف السادس الابتدائي الإثنين 11 يناير، وتستمر حتى الأربعاء 20 يناير 2021.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم الخميس 14 يناير وتستمر حتى السبت 23 يناير، بينما تبدأ إختبارات الصف الثاني الإعدادي السبت 16 يناير وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق ٣٠ يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير ٢٠٢١ على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وفي ذات السياق قال وكيل الوزارة، إن اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني ستبدأ السبت 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت 16 يناير، مؤكدا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

محافظ القليوبية يعتمد جدول إمتحانات نصف العام

محافظ القليوبية يعتمد جدول إمتحانات نصف العام