شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب محليًا .. وعيار ٢١ يسجل ٨٢٢ جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، استقرار، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ٨٢٢ جنيها للجرام بتراجع نحو ٣ جنيه، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم .
وسجل سعر جرام الذهب 18 سجل ٧.٧ جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب 21 سجل ٨٢٥ جنيه، وسجل سعر جرام الذهب 24 سجل ٩٣٩ جنيها بتراجع ٣ جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل ٦٥٧٦ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٩٠ دولارا.
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الوضع في مصر
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اصابات
125,555
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تعافي
106,817
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وفيات
7,098
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