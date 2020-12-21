شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على شاب مشنوقًا داخل مسكنه براس غارب.. والتحريات: حادث انتحار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عثرت الأجهزة الأمنية برأس غارب شمال محافظة البحر الاحمر على جثة شاب مشنوقا داخل شقته السكنية بعمارات الكمين بمدينة رأس غارب يدعي «م.ن»٢٢عاما. وأكد مصدر أمني أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وأنها واقعة انتحار وتم انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي رأس غارب المركزى تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات كان تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتلقيه بلاغا من مباحث شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم بالعثور على جثة شاب يدعي «مَحمد. ن» 22 عاما داخل شقته السكنية بعمارات الكمين مشنوقا في سقف الغرفة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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