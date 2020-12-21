شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صعد جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي ليحتل المركز الثانى برصيد 11 نقطة بعد مباراة فريقه أمس، بالتساوى مع لاعبي فريقي ايفرتون وتوتنهام ، بينما يستمر محمد صلاح متصدرًا ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة، وذلك بعد 4 مباريات يوم الأحد انتهت بفوز مانشستر يونايتد على ليدز بعدد 6 أهداف مقابل هدفين، وفوز ليستر سيتى على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، وفوز استون فيلا على ويست بروميتش بعدد 3 أهداف مقابل لا شيء، والتعادل بين فريق برايتون وفريق شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما.

جدول ترتيب هدافى الدورى الانجليزى

الهدّاف الفريق عدد الأهداف محمد صلاح ليفربول 13 جيمي فاردي ليستر سيتي 11 دومنيك كالفيرت لوين ايفرتون 11 سون هيونج مين توتنهام 11 برنو ميجيل بورجيس فيرنانديز مانشستر يونايتد 9 هاري كين توتنهام 9 باتريك بامفورد ليدز ليونايتد 9

ويلعب اليوم الإثنين فريقا بيرنلي وولفرهامبتون مبارة ضمن الدوري الانجليزى في الساعة السابعة النصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، كما يلعب فريق تشيلسى ضد وست هام في الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.