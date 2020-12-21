شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشدد على إجراءات كورونا أثناء انتخابات الاتحادات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الأعمال لمتابعة سير عملية الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، كما تفقد سير العملية الانتخابية في كلية الآداب ورافقه في الجولة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد نجم على الطلاب على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما حثهم وحفزهم على ضرورة وأهمية المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية، ووصف الطلاب والطالبات المشاركين بالانتخابات بالإيجابيين، حيث هي خطوة البداية التي تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ٱن هذا العرس السياسي يعد محاكاة واقعية للممارسة السياسية التي تسهم في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية وممارسة الطلاب لحقهم الانتخابي، حيث حرصت إدارة الجامعة على الالتزام بتوفير مناخ ملائم من الحرية لاختيار من يمثلهم من الطلاب بكل حرية وفي أجواء من الشفافية والحيادية المطلقة بين الطلاب .