شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفاكهة بسوق العبور .. والخوخ ب ٣٥ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، ارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل الموز البلدي بـ ٩.٧٥ جنيهات، والبلح الرملي ٤.٧٥ والأسود ٨.٥٠ جنيهات والبرحي ٢٧ جنيها، والتفاح الأحمر من ١٤ إلى ١٩ جنيهًا والأخضر من ١٢ إلى ٢٤ جنيها، والأصفر من 15 إلى ١٨، والموز المستورد ٢٨ جنيها.

وسجل العنب البلدي بـ ٧.٧٥ جنيه، والعنب البناتي ١٢ والكنتالوب 5 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى ١٨ جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي 3.5 إلى 5 والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه.

فيما سجل سعر المانجو الزبدية ٢٠ جنيها، والبرقوق ١٨ جنيها، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان من ٤ جنيهات إلى ٧.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” ٢٦ جنيها.