شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسماك في سوق العبور .. وكيلو البلطي يبدأ بـ١٤.٥٠ جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور تراجع، اليوم الإثنين، حيث سجل أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور اليوم بجميع درجاته ما بين ١٤.٥٠ إلى ١٥.٥٠ جنيهًا، وقشر البياض ما بين ٧٠ إلى ١٠٠ جنيه.

وسجل سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه، وسجل البياض البلدي ٧٠ إلى ١٠٠ جنيهًا، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل ٢٥ جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين ٨٠ و١٠٠جنيه.

فيما سجل سعر الجمبري المجمد ٨٥ جنيهًا، أما القراميط فبلغ 20 جنيهًا، والمكرونة السويسي ٦٥ جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 48 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا.