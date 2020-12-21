شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ اليوم رفع غياب طلاب المدارس مع استمرار الدراسة حتى 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق قرار رفع غياب طلاب المدارس كإجراء لحماية الطلاب والعلمين من كورونا، مع استمرار الدراسة حتى 10 يناير المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لن تتوقف والمدارس لن تغلق مع التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة قررت عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

وأوضحت الوزارة استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

وأوضحت أن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

جدير بالذكر، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها، وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.