شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تجرى اليوم إعادة لانتخابات الطلابية فى 7 كليات لعدم اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جامعة القاهرة اليوم الاثنين إعادة الانتخابات الطلابية فى 7 كليات بالجامعة، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى بحضور 50 %+1 من إجمالى عدد الطلاب بالكلية وفقا للنسبة المحددة باللائحة الإدارية المنظمة لانتخابات الاتحادات الطلابية.

وتجرى انتخابات الإعادة في كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد اكتمال النصاب فى كلية الزراعة جامعة القاهرة أمس.

كان الدكتور محمد الخشت، أجرى جولة تفقدية بكليات الحقوق أمس الأحد لمتابعة سير العملية الانتخابية، وحث الطلاب للمشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الإختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية.

وقال الخشت، إن انحياز الجامعة لكل الطلبة دون تمييز، وأن تعليم الممارسة الديموقراطية أهم مقاصدنا، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.