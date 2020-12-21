الإجازات والامتحانات ورفع الغياب.. تفاصيل قرارات وزير التعليم الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020.

ونص الكتاب الدوري على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي والتي منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".

وينشر (الخليج 365) أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استكمال الدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتوقيت الامتحانات.

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قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن الدراسة في الفترة المتبقية

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن الدراسة في الفترة المتبقية

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