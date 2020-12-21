«القابضة للكهرباء» تستثني الإدارات العليا والفنيين والمحصلين من قرار تخفيض العمالة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر استثناء العاملين في الإدارات العليا والعاملين بنظام النوبتجيات والورادي الفنية والمحصلين والكشافين من قرار تخفيض العمالة بنسبة 50٪. وأصدرت الشركة التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل خلال الفترة المقبلة في ضوء الاجراءات المتخذه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى انه سيتم تخفيض العمالة بنسبة 50٪ مع إعطاء أولوية للعاملين المصابين بأمراض مزمنة، أو العاملة التي ترعي طفل اقل من 8 سنوات، أو العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يرعون أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحالات الثابت إصابتها بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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