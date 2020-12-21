شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء والإدارة الدينية لمسلمى روسيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وتعاون مع الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية، عبر الإنترنت وبحضور سفير مصر بموسكو.

من جانبها، أكدت الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية، أنه سيتم إقامة دورة تدريبية لأعضاء مجلس العلماء وللأئمة فى روسيا يقيمها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لمفتى العالم، ويتم بثها من القاهرة، ولمدة يومين عبر الإنترنت، خلال يومى 21 و 22 ديسمبر 20 20.

وتشهد العلاقات المصرية الروسية، والمؤسسات الدينية فى البلدين، تقاربا وتعاونا وتفاهما كبيرا توج مؤخرا بالمشاركة فى أعمال الدورة الـ16 للمنتدى الإسلامى العالمى عبر تقنية الاتصال المرئى، والذى أقيم قبل أسبوع، من العاصمة الروسية موسكو، برعاية المفتى الشيخ راوى عين الدين الأمين العالم للمنتدى الإسلامى العالمى، رئيس الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا.

وأكد المفتى الشيخ راوى عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا، خلال كلمته الافتتاحية للدورة السادسة عشرة للمنتدى الإسلامى العالمى، فى بث عبر تقنية الاتصال المرئى، أن المعانى التى كانت وما زالت تنعكس فى مناقشات وتأملات المشاركين فى جلسات المنتدى الإسلامى العالمى، يتم التعبير عنها مباشرة فى الممارسة العملية.