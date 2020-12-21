شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلاب الشتوى 2020.. الشتاء يبدأ رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكرة الأرضية اليوم، الإثنين، حدوث الانقلاب الشتوى عند الساعة (10:02 صباحاً جرينتش) وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من الناحية الفلكية تستخدم تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول حيث يبدأ الربيع في الاعتدال الربيعي ويبدأ الصيف في الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف في الاعتدال الخريفي ؛ ويبدأ الشتاء في الانقلاب الشتوي، أما من ناحية الأحوال الجوية، تبدأ الفصول في اليوم الأول من الأشهر التي تشمل الاعتدالين والانقلابين في نصف الكرة الشمالي حيث يمتد الربيع من 1 مارس إلى 31 مايو؛ ويمتد الصيف من 1 يونيو إلى 31 أغسطس؛ والخريف يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر؛ و يمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير (29 فبراير في السنة الكبيسة).

مع ذلك، فإن بداية أو منتصف أي فصل من الفصول الأربعة يختلف باختلاف مناخ البلد، وما إذا كان يتبع مواسم فلكية أو مناخية.

بالتزامن مع الانقلاب الشتوى هذا العام سيحدث اقتران نادر بين كوكبي المشتري وزحل يعرف باسم الاقتران العظيم سيرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الافق الجنوبي الغربي حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.

يحدث الانقلاب الشتوي يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي اثناء دورانها حول الشمس ليس عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في إستقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

خلال يوم الانقلاب الشتوي يكون القطب الشمالي لكوكبنا مائل بعيداً عن الشمس وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدي ويكون طول النهار أقل من 12 ساعة في جميع المواقع شمال خط الاستواء، في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

بشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم يحدث فيها شروق وغروب للشمس في يوم الانقلاب الشتوي، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق أو غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال الوقت، فى حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب خط الاستواء لن يرصد شروق او غروب للشمس آيضاً، لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهى ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل.