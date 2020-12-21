محافظ القاهرة: إيجار شهري لقاطني منطقة الطيبي حتى الانتهاء من "روضة السيدة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب والتي تضم 143 عقارا بها 350 أسرة في إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد عبدالعال، على أن مشروع تطوير منطقة الطيبي بالسيدة زينب مشروع متكامل يراعي النسق العمراني للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعي احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة 25 عقارا حتى الآن وسيمنح قاطنيها إيجارا شهريا حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة 2 وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير في المنطقة لا توفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير منطقة الطيبي (روضة السيدة 2) يتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق"، مؤكدًا على أنه سيتم بالتوازي مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبوالريش بالكامل.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبي منطقة إعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الأولى (روضة السيدة 1) بتطوير المنطقة وفق طراز معماري يحاكي طبيعة القاهرة التاريخية.